Rimane schiacciata dalla propria auto: grave donna incinta

La donna è stata ricoverata in codice rosso. Da chiarire le dinamiche dell'incidente

Di: Redazione Sardegna Live

Si trovava nel cortile di casa quando è rimasta schiacciata sotto la sua auto. Una donna incinta è finita in ospedale a Quattro Castella, comune in provincia di Reggio Emilia.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale. La donna è stata ricoverata in codice di massima gravità e non ci sono informazioni sulla salute del bambino.

Il fatto è avvenuto questa mattina. Per estrarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato i cuscini di sollevamento.