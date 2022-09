Precipita durante escursione in montagna: 14enne italiano muore in Svizzera

Mentre attraversava un sentiero è precipitato per 100 metri cadendo su un coetaneo

Di: Redazione Sardegna Live

Un ragazzino di 14 anni, abitante in provincia di Varese, è rimasto vittima di un incidente in montagna in Svizzera. E' accaduto nel territorio di Ghirone, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino. Lo notizia è stata diffusa dalla Polizia cantonale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava facendo un'escursione in comitiva nella zona della Capanna Scaletta. Mentre attraversava un sentiero sarebbe precipitato per circa 100 metri travolgendo un coetaneo, membro dello stesso gruppo e anch'esso di Varese.

Un altro 14enne, svizzero che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato anch'esso. Il primo dei tre è morto, gli altri due sono gravi.