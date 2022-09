Ristoratore sardo disperato: da 3mila a 8mila euro di bolletta, e sui social protesta in mutande

Proprietario di una pizzeria a Garbagnate Milanese, invita la popolazione a scendere in piazza: "Ci aumentano le bollette e ci danno 200 euro di bonus per scaricarsi la coscienza"

Di: Redazione Sardegna Live

"Nel mese di giugno e di luglio ci sono arrivate due bollette astronomiche: 8mila euro a fronte di meno di 3mila euro che pagavo". E' la denuncia sui social di Mario Marras, ristoratore sardo e proprietario del Chaplin a Garbagnate Milanese.

Marras ha condiviso sui social un video in cui si riprende in mutande, mentre tiene sopra la testa un bersaglio. "Siamo completamente in ginocchio - afferma -. Questa protesta mira a far capire alla gente che non ne possiamo più. Dobbiamo organizzarci e cominciare a protestare".

"Ci aumentano le bollette e ci danno 200 euro di bonus per scaricarsi la coscienza - prosegue -, ci bastonano da una parte e ci danno lo zuccherino dall'altra. Il nostro governo ha passato l'estate a pensare a cosa fare per le elezioni, anziché pensare a come risolvere il problema del caro energia. E' il momento di cominciare a ragionare e ritrovarsi: commercianti, industriali, artigiani. Tutti in piazza in maniera pacifica".

E conclude precisando: "Non voglio che ci siano rivolte, ma semplici manifestazioni". Poi si appella ai suoi amici Facebook: "Coi social potete e dovete condividere questo messaggio, affinché arrivi a tutta la popolazione".