Anziano esce di casa ma non fa ritorno: trovato sano e salvo in un dirupo

Novant'anni, era uscito a fare una passeggiata. Dopo 24 ore il ritrovamento

Di: Redazione Sardegna Live

Si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce. Ieri, a distanza di 24 ore, è stato ritrovato sano e salvo in un dirupo nel quale era caduto. E' successo a Trecase (Napoli), Comune alle falde del Vesuvio, dove non si avevano più notizie di Francesco Celentano, il 90enne, che due giorni fa era andato - come spesso accade - a fare una passeggiata ma non era più rincasato.

Subito i familiari hanno lanciato l'allarme. Le ricerche, partite ieri ed effettuate dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con l'ausilio di un elicottero della polizia e di alcuni volontari, hanno dato l'esito sperato: l'uomo è stato trovato in un dirupo nella zona detta delle Cantinelle.

Secondo quanto riferito l'anziano sarebbe scivolato, fortunatamente senza particolari conseguenze, tanto che prima ai soccorritori e poi al personale in servizio su un'ambulanza del 118 è apparso in ottime condizioni di salute.

Solo un grande spavento, dunque, per lui e per la famiglia: l'uomo è stato riportato a casa senza la necessità di passare prima per l'ospedale. Al suo arrivo è stato accolto da abbracci e festeggiamenti, nel sollievo generale per una disavventura che poteva finire molto peggio.