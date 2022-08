Lite in spiaggia per gli eccessivi spazi occupati: un bagnante viene ferito con l'ombrellone

A un gruppo di turisti napoletani è stato contestato il fatto di occupare una porzione eccessiva di arenile, poi la discussione è degenerata

Di: Redazione Sardegna Live

Una banale discussione sull'occupazione oltremisura di un tratto di spiaggia è sfociata in rissa. E' accaduto ieri a Torre dell'Orso, Marina di Melendugno, in Salento, in un tratto di arenile particolarmente affollato compreso tra due lidi in concessione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il tutto sarebbe nato dall'occupazione di un tratto eccessivo di spiaggia con ombrellone, sedie e asciugamani da parte di una comitiva di turisti napoletani che, di fatto, avrebbe tolto spazio ad altri bagnanti.

Da qui sarebbe scaturito l'acceso diverbio tra i turisti campani e un gruppo di salentini. La lite è subito degenerata e un uomo di Taurisano (Lecce) è stato colpito alla testa con l'asta dell'ombrellone e soccorso dai sanitari del 118.

Si tratta della terza rissa scoppiata in Salento in meno di una settimana, dopo gli episodi a Gallipoli e Porto Cesareo. Adesso gli investigatori stanno procedendo con l'identificazione dei responsabili, che verranno denunciati.