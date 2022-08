Precipita in scarpata col trattore: muore 50enne nel Torinese

L'uomo è morto sul colpo

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri un agricoltore di 50 anni ha perso la vita sulla provinciale 595 tra Mazzè e Villareggia, nel Torinese. L'uomo era alla guida di un trattore quando, per cause ancora da accertare, è precipitato in una scarpata ribaltandosi più volte.

Inutili tutti i soccorsi da parte del personale medico intervenuto, il cinquantenne è morto sul colpo. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Caluso.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e il recupero del trattore da parte dei Vigili del fuoco.