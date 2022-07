Giallo a Savona. Marito e moglie trovati morti: si ipotizza omicidio-suicidio

Lui si è buttato dal quarto piano del palazzo, lei è stata trovata priva di vita nel suo letto

Di: Redazione Sardegna Live

Marito e moglie sono stati trovati privi di vita a Savona, in via Niella, nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

Il primo corpo trovato è quello dell'uomo, il 64enne Antonino Santangelo, ex agente di commercio, all'interno del cortile del palazzo in cui viveva. Non è del tutto chiaro se ad allertare i soccorsi siano stati i vicini, udito il tonfo della caduta, o alcuni passanti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che recatasi nell'appartamento ha trovato nel suo letto il cadavere della moglie Nadia Zanatta, 57 anni.

L'ipotesi al momento più accreditata, anche se in merito gli inquirenti si dicono cauti, è che l'uomo abbia ucciso la moglie e si sia poi buttato dalla finestra.