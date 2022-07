Quartu. Sequestrati 750 Kg di marijuana, IL VIDEO

Centinaia le piante di cannabis coltivate, arrestate 4 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Coltivavano e detenevano droga in una vasta area di campagna tra Sestu e Monastir, oggetto di osservazione e di controllo da parte dei Carabinieri di Quartu, che ritenevano potessero nascondere alcune serre adibite alla coltivazione di cannabis indica. Sono iniziati ulteriori approfondimenti su alcune persone conosciute alle forze dell’ordine e sono stati intensificati i servizi di osservazione in varie fasce orarie.

Sono state così rinvenute delle serre accoglienti la coltivazione di centinaia di piante di cannabis indica (altezza circa 2 metri), mentre un locale attiguo è stato trasformato in laboratorio per l’essiccazione e lo stoccaggio con diverse centinaia di chilogrammi di sostanza, in parte già imbustata. Notevole la quantità di attrezzatura ritrovata all’interno di quello che può essere considerato un vero e proprio centro di produzione e di smistamento di sostanza stupefacente: 728 kg. circa di marijuana; 610 piante in essiccazione; 24 kg. di polline kief; Bidoni, presse, buste termosaldate.



E' stata esaminata con attenzione anche la piantagione di cannabis sativa, le cui piante risultavano avere un livello di thc di gran lunga superiore a quello consentito, elemento che ha determinato il sequestro di circa 4.000 delle stesse.



I Carabinieri, in collaborazione con quella di Monastir e dei carabinieri del NIPAAF di Sassari, nella giornata di ieri hanno quindi tratto in arresto quattro persone di Sestu. Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata sui fatti.