Folgorato da un palo dell'illuminazione pubblica: 13enne grave in ospedale

Il giovane era appoggiato sul palo quando si è improvvisamente accasciato al suolo

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri un 13enne è rimasto folgorato durante una festa di quartiere a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Secondo una prima ricostruzione il ragazzino era appoggiato a un palo dell'illuminazione quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo.

Gli amici e le persone presenti hanno subito allertato i soccorsi. Il 13enne è stato inizialmente trasportato in ambulanza all'ospedale San Timoteo di Termoli, in gravi condizioni, dove i medici hanno riservato la prognosi e ricoverato il minore nel Centro di rianimazione dell'ospedale molisano, in cui è rimasto fino a questa mattina.

Il giovane è stato poi trasferito all'ospedale di Foggia. L'equipe di sanitari ha riscontrato su una spalla dei segni riconducibili alla scarica elettrica. Sull'episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Termoli che hanno posto sotto sequestro l'area e sentito alcuni testimoni.

Sul caso la Procura di Larino (Campobasso) ha aperto un'inchiesta, ma attualmente non ci sono persone iscritte sul registro degli indagati. Gli accertamenti dei militari proseguiranno anche oggi.