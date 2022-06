Esce per andare a pesca ma non torna a casa, scomparso 56enne a Oristano

L’appello della sorella Tiziana sui social: “Se qualcuno lo avesse visto faccia sapere qualcosa ai Carabinieri o a me, aiutateci!”

Di: Redazione Sardegna Live

Si è allontanato da casa dicendo che andava a pescare, ma non ha fatto più rientro. La Prefettura di Oristano ha attivato il piano di ricerche per la scomparsa di Davide Muroni, 56 anni, sparito da ieri pomeriggio alle 15.

La sorella Tiziana ha lanciato un appello su Facebook: "Mio fratello ieri sera non è tornato a casa - scrive sul social pubblicando la foto di Davide - mia mamma ha detto che è andato a pesca dalle parti del porto, ma non è più rientrato. Se qualcuno lo avesse visto, faccia sapere qualcosa ai Carabinieri di Oristano o a me. Grazie a tutti".

Polizia, Carabinieri e tutte le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche, ma al momento senza successo.