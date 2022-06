Campovolo. Si lanciano con paracadute ma si intrecciano i fili: morti due paracadutisti

Avevano 54 e 35 anni. Erano in volo aperto quando una collisione ha irrimediabilmente compromesso la discesa al suolo

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente mortale al Campovolo di Reggio Emilia, dove due paracadutisti, hanno perso la vita cadendo al suolo da un'altezza di circa cinquanta metri. Stando a quanto emerso, Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi, 54 e 35 anni, avrebbero avuto una collisione a volo aperto e i fili dei loro paracadute si sarebbero intrecciati.

Vano ogni tentativo di soccorso, per i due paracadutisti non c'è stato nulla da fare. I malcapitati si sarebbero scontrati in fase di volo aperto ad un'altezza di un centinaio di metri. Di norma i lanci con il paracadute prevedono la costituzione di una formazione intorno ai 1.200 metri, mentre a 900 metri dal suolo i paracadutisti si separano proseguendo la loro discesa singolarmente.

L'intrecciarsi dei fili, sfortunatamente, ha pregiudicato l'applicazione del corretto protocollo di lancio, compromettendo irrimediabilmente l'atterraggio.