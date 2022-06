Neonata morta in casa a Burgos: le indagini si concentrano sulla famiglia

Attese le prime risposte dall'autopsia

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano senza sosta le indagini sul caso della neonata di appena 5 giorni di vita ritrovata morta a Burgos, in provincia di Sassari.

La bambina è stata partorita in casa dalla madre 28enne, e non 18enne come appreso in un primo momento, ma ancora non sono chiare le cause e l'esatta data del decesso.

Il cadavere della piccola è stato rinvenuto dai carabinieri di Bono, guidati dal capitano Davide Masina, nel pomeriggio di venerdì. I militari sono arrivati nell'abitazione insieme al 118 dopo che la famiglia della giovane aveva richiesto l'intervento dei soccorsi.

La Procura territoriale di riferimento è quella di Nuoro. Formalmente non risultano ancora iscritti nel registro degli indagati, ma gli investigatori hanno sentito varie persone, soprattutto i componenti del nucleo familiare della 28enne: la sorella, la madre e il padre.

Gli approfondimenti sono quindi concentrati sulle persone che vivono nell'abitazione insieme alla giovane. Inoltre, dagli elementi raccolti dagli inquirenti, non risultano segni esteriori evidenti di percosse sulla giovane mamma, ma questa pista non viene comunque esclusa a priori.

Le indagini continuano però a concentrarsi sull'ipotesi iniziale, cioè che la neonata sia morta di malnutrizione o inedia. Per stabilirlo con certezza è necessario attendere i risultati dell'autopsia disposta dalla Procura. L'incarico al medico legale, con tutta probabilità, verrà affidato la prossima settimana.