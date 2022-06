Coppia trovata morta in provincia di Venezia, è omicidio-suicidio

Un vigilante di 55 anni ha prima soffocato la moglie 50enne e poi si è tolto la vita con un taglierino alla gola

Di: Redazione Sardegna Live

Una coppia di coniugi è stata trovata morta nella propria abitazione a Fossalta di Portogruaro (Venezia). Si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

L'uomo ha strangolato la moglie e poi si è ucciso tagliandosi la gola con un taglierino. Una nipote, che avrebbe assistito alla scena, è la testimone di quanto è accaduto. Dalle prime ricostruzioni, non ci sarebbe stato nessun dissidio tra i due coniugi.

La moglie si chiamava Lorena Puppo, 50enne di Stiago di Fossalta, e lavorava per un impresa di pulizie. Il marito, Giuseppe Santarosa, aveva 55 anni e lavorava per un istituto di vigilanza, nella portineria della San Marco Gas di Noiari di Portogruaro.

Come riportato daIl Gazzettino, Santarosa non possedeva nessuna pistola ed effettivamente non sono state ritrovate armi nell'abitazione dei coniugi.