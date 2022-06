Prova a rubare bambino da asilo: "E' mio figlio", ma la madre oppone resistenza

Ha tentato di strappare il bimbo dalle braccia della madre: arrestato

Di: Redazione Sardegna Live

"E' mio figlio". Così ha urlato un uomo che ha tentato di rapire un bambino di 4 anni, provando a strapparlo dalle braccia della madre, all'uscita di un asilo a Roma, in zona Eur. La donna ha opposto resistenza, mettendo in fuga il soggetto, un romeno con precedenti per rapina.

Inseguito da un papà, il fuggitivo si è cambiato la camicia arancione che indossava al momento dell'aggressione. Riconosciuto poco dopo, è stato consegnato alle forze dell'ordine. Adesso gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda.

A salvare il bimbo è stata la prontezza della mamma che, riuscita ad entrare nel cortile della scuola ha chiuso il cancello, non senza fatica. L'intervento delle maestre, che hanno udito le urla della donna, ha costretto lo straniero a darsela a gambe.

L'uomo è stato arrestato ed è in attesa di convalida delle misure cautelari da parte del gip. Al pm, invece, spetterà indagare le sue reali intenzioni.