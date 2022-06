Anziano in carrozzina uccide figlio della badante con un fucile da caccia

Indagini in corso per chiarire i motivi del terribile gesto

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma a Gambolò (Pavia) nella serata di ieri, dove un anziano di 85 anni ha ucciso con un colpo di fucile da caccia il figlio 43enne della sua badante. L'85enne, da tempo malato e costretto a muoversi con l'aiuto di una carrozzina, deteneva regolarmente l'arma con cui ha aperto il fuoco.

Sconosciute al momento le ragioni dello scellerato gesto. Dai primi accertamenti, pare che a spingere il pensionato a uccidere il 43enne siano stati motivi di poco conto. A lanciare l'allarme è stata proprio la badante italiana, madre della vittima, disperata dopo aver visto il figlio crollare sul pavimento dell'appartamento.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri. Ma ormai non c'era più nulla da fare: l'uomo è morto all'istante. I militari hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire il fatto e provare a chiarire le ragioni per cui l'anziano ha deciso di aprire il fuoco. L'indagine è coordinata dalla Procura di Pavia.