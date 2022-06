Tempiese investito e ucciso da un'auto della polizia a Palma de Mallorca

Secondo le testimonianze "gli agenti stavano correndo a tutta velocità per un'emergenza, ma senza le luci blu accese"

Di: Redazione Sardegna Live

Un cittadino sardo di 36 anni, originario di Tempio, Mario Decandia, è morto in Spagna, a Palma de Mallorca, investito da un'auto della polizia locale impegnata in un servizio di emergenza. Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone.

Uno degli amici della vittima, Stefano Munari, ha spiegato ad Adnkronos che alcuni testimoni riferiscono che ''la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un'emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese''.

Invitando a vedere ''le registrazioni delle telecamere pubbliche'' per fugare i dubbi sulla dinamica dell'incidente, Munari riferisce che la polizia ha perso il controllo del mezzo e invaso il marciapiede, investito i tre giovani che avevano finito il turno al ristorante oltre a panchine e lampioni.

Mario Decandia, come riferisce La Nuova Sardegna, era arrivato in Spagna da 2 anni e lavorava attualmente in un bar.