Precipita durante escursione su Alpe Scermendone: muore 60enne

A lanciare l'allarme un amico della vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Tragico incidente in montagna, in Valtellina, dove oggi un uomo di 60 anni ha perso la vita. Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto sulle Alpi Retiche, nella tarda mattinata, in territorio comunale di Buglio in Monte (Sondrio).

Si sta concludendo in questi minuti l'intervento di recupero del cadavere dell'uomo. Con l'escursionista era presente un amico, che ha subito dato l'allarme. Il 60enne è precipitato per un centinaio di metri nei pressi della Croce dell'Olmo.

Sul posto i tecnici del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Sondrio e l'elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza di Como.

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso per le gravi lesioni riportate nella caduta. Informato il magistrato di turno della Procura di Sondrio.