Cade dentro vasca biologica a Portomaggiore: morto il bimbo di 1 anno e mezzo

E' morto oggi, in ospedale, il piccolo precipitato dentro la vasca e immediatamente soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo che ieri è caduto in una vasca biologica a Portomaggiore, nel Ferrarese. Ricoverato all'ospedale di Cona, le condizioni del piccolo sono subito apparse gravissime. Secondo una prima ricostruzione il coperchio della botola, situata in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, avrebbe ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra.

Il bimbo era in visita dai nonni, in un'azienda agricola della zona, quando si è allontanato sfuggendo per pochi secondi all'attenzione dei genitori. Giusto il tempo perché il dramma si compiesse: la mamma, accortasi dell'accaduto si sarebbe gettata nella vasca per salvarlo, senza però subire gravi conseguenze.

La vasca raccoglieva acque reflue ed era interrata nel cortile dell'abitazione. Rianimato sul posto, successivamente il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Resta da chiarire se la cisterna fosse scoperchiata o se sia stato il piccolo stesso ad aprirla.