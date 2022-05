Ucraina, Berlusconi commenta invasione di Putin: "Dobbiamo aiutare Paese aggredito a difendersi"

Le parole del leader dal palco della convention FI a Napoli: "Rimarremo sempre dalla parte dell'Europa e degli Stati Uniti"

Di: Redazione Sardegna Live

"L'Ucraina è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dal palco della convention del partito a Napoli. "Forza Italia è, e rimarrà sempre, dalla parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica, dell’Occidente e degli Stati Uniti". ha aggiunto il leader azzurro.

Berlusconi ha poi proseguito: "Non possiamo che condividere quindi gli appelli di quanti, primo fra tutti Papa Francesco, invocano di fare ogni sforzo per giungere alla pace al più presto, per porre fine all’orrore della guerra, e al tempo stesso per garantire al popolo ucraino il suo legittimo diritto all’indipendenza e alla libertà".

Poi va in punta di fioretto: "A proposito di atlantismo, io apprezzo molto lo zelo atlantista di queste settimane del Partito democratico, vorrei solo ricordare che la storia della sinistra italiana non è sempre stata questa".

"Non parlo soltanto dell’opposizione feroce del Partito comunista all'ingresso dell’Italia nella Nato - ha precisato - né del sostegno all’invasione dell’Ungheria: voglio ricordare, in tempi molto più recenti, negli anni ’80, l’altrettanto feroce opposizione alla decisione del governo Craxi di installare i cosiddetti euromissili' per rispondere alla minaccia dei missili sovietici puntati direttamente contro il nostro Paese'', ha concluso Berlusconi.