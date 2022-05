Tragedia in Egitto: bimba italiana di 13 mesi muore a Sharm El-Sheik

Era in vacanza coi genitori quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitata dal balcone dell'hotel

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia in Egitto, a Sharm El-Sheik, dove una bambina di 13 mesi è morta mentre si trovava in vacanza con la famiglia. La bimba, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitata dal balcone dell'hotel in cui soggiornava coi genitori, due giovani coniugi di Pianella (Abruzzo). E' ancora in fase di accertamento da parte delle autorità egiziane la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni pare che la piccola sia caduta mentre si trovava tra le braccia del padre. Adesso le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l'accaduto e per assistere la famiglia di Pianella, colpita da una terribile disgrazia. Un dramma che ha lasciato attonita l'intera comunità: "Abbiamo sperato sino all'ultimo che si trattasse di una bufala", ha commentato il sindaco di Pianella.

"Poi - aggiunge al Corriere.it - è arrivata la conferma della Farnesina e io e la mia comunità siamo profondamente colpiti: preghiamo per tutti loro". I familiari, nel frattempo, sono partiti in Egitto per sostenere i genitori della bimba. Nelle prossime ore verranno fatti ulteriori chiarimenti sull'accaduto.

Foto tratta dal web