Cagliari. Nascondeva la droga all’interno di una plafoniera, arrestato 24enne per spaccio

La Polizia lo teneva d’occhio da qualche giorno

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, a Cagliari nel quartiere di San Michele, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 24enne con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno, i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’uomo e la piazza dove a lungo sostava, incontrando numerosi clienti fino al pomeriggio di ieri quando, dopo aver controllato i suoi movimenti, i poliziotti hanno deciso di bloccarlo e controllarlo.

La perquisizione all’interno di un palazzo a cui l’uomo aveva accesso, ha permesso di rinvenire, occultata in una delle plafoniere del vano scala, 16 involucri di cocaina, mentre in una cassetta delle poste e in una cassetta di derivazione dell’impianto elettrico, 2 bilancini di precisione e la somma di 1.190€, ritenuta provento di cessioni di droga.

L’uomo veniva tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.