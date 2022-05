Pestata da un gruppo di coetanee: ragazzini riprendono e pubblicano video su social e chat

E' stata aggredita a calci e pugni da un gruppetto di ragazze, mentre alcuni giovani riprendevano la scena incitando alla violenza

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazzina di 14 anni è stata bullizzata da un gruppo di coetanee a Perugia. La giovane è stata ricoverata per le lesioni riportate dopo il pestaggio. L'aggressione è stata ripresa con i telefonini da alcuni ragazzini, che hanno assistito senza intervenite. Un paio di video sono comparsi su Instagram - successivamente rimossi - e nelle chat di giovani perugini.

Nelle riprese video si vede la ragazzina presa a calci, a pugni e trascinata per i capelli da alcune coetanee - almeno tre - mentre gli "spettatori" incitano alla violenza, finché qualcuno non intervenite urlando di smetterla e la porta via.

La vittima ha riportato diverse lesioni ed è stata ricoverata in pediatria all'ospedale di Perugia. I fatti sono avvenuti sotto il portico di un palazzo alla periferia della città. Sull'accaduto stanno indagando carabinieri per identificare i presunti responsabili.