Operai precipitano da ponteggio sulla A19: un morto e un ferito grave

Lavoravano a un cantiere per il rifacimento del viadotto

Drammatico incidente sul lavoro a Enna, dove un operaio ha perso la vita, mentre un secondo è rimasto gravemente ferito, lungo il viadotto Mulini, al km 115 dell'autostrada A19 Palermo-Catania.

Secondo le prime sommarie informazioni, intorno alle 13, per cause ancora da accertare i due sarebbero precitati da un ponteggio mentre lavoravano a un cantiere per il rifacimento del viadotto.

Per uno dei due malcapitati a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il secondo operaio è stato invece subito trasferito all'ospedale di Enna e le sue condizioni sarebbero gravi.