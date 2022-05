Paziente in una Rsa: si laurea a 80 anni in Filosofia

Dopo aver perso la moglie nel 2015 si era trasferito nella casa di riposo, in cui ha trovato l'ambiente giusto per iniziare il percorso di studi

Di: Redazione Sardegna Live

Fernando Armellini, 80enne ospite della casa di riposo Pilsenhof di Terlano (Bolzano), si è laureato in Filosofia all'Università di Trento con una tesi sull'uomo e la tecnologia in relazione agli sviluppi del XXI secolo. Alle spalle una vita da giurista in aziende private: per Armellini si tratta della seconda laurea. L'anziano vive nella Rsa da circa 7 anni, dopo che ha perso la moglie nel 2015, mentre i due figli si sono trasferiti all'estero per lavoro.

Dopo aver deciso di ritirarsi nella struttura ha deciso di avviare il nuovo percorso di studi. "La vicinanza della Pilsenhof e delle persone che ne fanno parte è stata fondamentale per ridarmi una ragione di vita. A volte anche bere un caffè in compagnia ti dà la spinta per affrontare nuovi traguardi con il giusto slancio. Non è facile ma la vita ricomincia anche dopo una perdita importante", ha detto l'uomo ad Alto Adige.

"Un complimento enorme al nostro stimatissimo ospite Fernando Armellini! Giurista d'eccellenza, esperto in economia e adesso anche laureato in filosofia! Un grande personaggio che arricchisce la nostra residenza Pilsenhof di Terlano! E grazie per il tema attuale che ha scelto per la tesi di laurea: l'uomo e la tecnica! Caro Signor Armellini, siamo onorati del Suo modo di essere, dei Suoi ragionamenti e della Sua amicizia! Il confronto con Lei rappresenta per me sempre qualcosa di speciale!", ha scritto su Facebook Ulrich Seitz, presidente della Fondazione Pilsenhof.