Famiglia di Cagliari travolta da tir in autostrada a Bologna. Muore una donna, grave un bimbo di 9 anni

Il nonno del piccolo, alla guida del camper, era sceso per controllare una gomma bucata. In quel momento è sopraggiunto un tir che li ha travolti: morta la nonna e lievemente feriti il padre e la sorella del bimbo, che è stato ricoverato in gravissime condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente per una famiglia cagliaritana in viaggio a bordo di un camper sulla A14 Bologna-Taranto. Ieri sera, poco dopo le 20, è morta una donna di 63 anni, Palmira Pizzanti, e un bimbo di 9 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che il nonno del piccolo, alla guida del camper, sia stato costretto a fermare il mezzo perché aveva una gomma bucata: accostato in corsia d’emergenza è sceso per sostituire la ruota, quando all’improvviso è sopraggiunto a tutta velocità un tir travolgendo il mezzo.

Tra le lamiere sono rimasti incastrati il bimbo e la nonna, che ha perso la vita, oltre al padre e alla sorella 12enne, che hanno riportato lievi ferite. Il nonno è invece rimasto illeso, accortosi dell'arrivo del tir una volta fuori dal camper.

Ferito, ma non gravemente, anche il conducente del mezzo pesante, 48 anni. Il bambino è stato subito trasferito in ospedale in codice rosso ed è ancora oggi in pericolo di vita, ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere del camper, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.