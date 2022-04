Accoltellata dal compagno che poi si suicida: la donna era di origini sarde

Silvia Solinas, 49 anni, è stata uccisa questa mattina dal compagno nel loro appartamento a Dormelletto

Di: Redazione Sardegna Live

E' di origine sarde la donna rimasta vittima nell'omicidio-suicidio avvenuto questa mattina in un appartamento a Dormelletto, in provincia di Novara. Silvia Solinas, 49 anni, è stata accoltellata nella sua abitazione dal compagno Filippo Ferrari, 12 anni più giovane.

Dopo aver compiuto l'assassinio l'uomo ha lasciato l'appartamento e, a bordo della sua auto, si è gettato da un ponte di San Bernardino, nel Verbano.

Una convivenza "burrascosa" - l'hanno definita alcuni testimoni - che durava da circa 15 anni. A trovare il corpo senza vita della donna è stata la madre, allertata dal titolare del locale in cui la figlia lavorava, preoccupato poiché non riusciva a rintracciarla.

La malcapitata era riversa a terra, in un bagno di sangue. Quando sul posto sono giunti i soccorsi non hanno potuto far niente, se non constatare il decesso della 49enne.