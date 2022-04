Dalle acque del Po emerge borsone con cadavere: avviate indagini

Possibile caso di omicidio: si lavora per identificare il cadavere, forse una donna

Di: Redazione Sardegna Live

Macabra scoperta nelle acque del Po, dove è stato rinvenuto un cadavere in stato di decomposizione dentro ad un borsone, ad Occhiobello (Rovigo).

Indagini per omicidio della Procura di Rovigo. Non è stato possibile, fino ad ora, stabilire l'identità della vittima, né se il corpo sia effettivamente quello di una donna, come sembrerebbe in base ai primi accertamenti.

Il ritrovamento del borsone, affiorato nella golena di Santa Maria Maddalena, è avvenuto ieri mattina, ma solo oggi l'autorità giudiziaria ha reso nota la vicenda. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.