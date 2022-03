Milano. Piscitelli (Penelope Sardegna) premiato agli Investigation & Forensic Awards

Il presidente di Penelope Sardegna commenta il meritato riconoscimento: "Solo con la passione ed il valore della coscienza si potrà far rispettare la giustizia e la verità"

Di: Redazione Sardegna Live

Nella magica notte milanese degli Investigation & Forensic Awards uno dei prestigiosi riconoscimenti è rientrato in Sardegna con il nostro esperto ed amico avv. Gianfrancesco Piscitelli, a cui è stato consegnato il primo premio in Italia per esperienza e carriera di avvocato con la seguente motivazione:

"Per avere messo, in 40 anni di attività professionale nel campo Investigativo Forense e Criminologico, la propria esperienza al servizio della Verità e Giustizia in difesa delle vittime di ogni tipo di violenza, delle persone scomparse e delle loro famiglie anche come Presidente di Penelope Sardegna e tramite l'associazione anti violenza Luna & Sole".

A caldo l'avv. Piscitelli ha commentato: "Auspico che le nuove leve, giovani colleghi, scelgano di svolgere la professione non solo come una occasione di lavoro ma con passione, quella che non mi ha mai abbandonato nei miei 40 anni di esperienza. Solo con la passione ed il valore della coscienza si potrà far rispettare la giustizia e la verità".