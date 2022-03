Maltratta per anni la moglie, in manette un 50enne

Bloccato dalla polizia in una casa a Quartucciu

Di: Redazione Sardegna Live

Ha minacciato di morte la moglie e l'ha maltrattata ripetutamente, l'ultimo episodio risale a ieri. Gli agenti del Commissariato di Quartu hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne. Vittima una donna di 48 anni.

La polizia è intervenuta in una abitazione a Quartucciu per sedare l'ennesima lite in famiglia: il 50enne, appena ha visto i poliziotti è apparso nervoso, non ha voluto fornire le sue generalità e ha opposto resistenza, mentre gli agenti lo accompagnavano all'esterno della casa.

Dai successivi accertamenti è emerso che quello di ieri era solo l'ultimo degli episodi di maltrattamenti e minacce. Secondo la testimonianza della vittima, tutto è iniziato verso la fine del 2020, periodo nel quale le liti verbali sono diventate aggressioni fisiche e minacce di morte nel caso in cui la donna avesse chiamato le forze dell'ordine. Il 50enne adesso si trova in carcere a Uta.