Mamma assaggia biscotti alla marijuana e finisce in ospedale: arrestato il figlio 20enne

Il giovane trovato in possesso di stupefacenti è finito in manette

Di: Redazione Sardegna Live

Ha accusato un malore dopo aver fatto indigestione di biscotti alla marijuana: una donna della zona sud ovest di Milano è finita all'ospedale. E' successo ieri, intorno alle 14: la donna si trovava a casa col figlio di vent'anni, quando è accaduto il fatto.

Il 118, intervenuto sul posto, ha poi avvisato anche la polizia che è arrivata nell'abitazione. Il 20enne ha consegnato spontaneamente agli agenti 2 etti di marijuana, ma nella successiva perquisizione ne sarebbero stati trovati altri 240, oltre a sei grammi di hashish e altri biscotti alla marijuana.

Tutto l'occorrente per il confezionamento e 19mila euro in contanti sarebbero stati inoltre rinvenuti in un borsello. Per questo il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio mentre la mamma è stata accompagnata in ospedale in condizioni non preoccupanti.