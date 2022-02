Cade da un parapetto dopo una festa con il gruppo di amici, muore una 31enne

La ragazza si era assopita su ciglio del piazzale, ha fatto un volo di 12 metri

Di: Redazione Sardegna Live

La morte di Carla Lallai, 31 anni è stata un tragico incidente. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, infatti, la ragazza e gli amici avevano trascorso la nottata in un locale alla periferia di Sassari, partecipando a una festa privata durata fino a mattino inoltrato.

Poi si sono intrattenuti nei pressi del night, che si trova al primo piano di un edificio nella zona industriale "Predda Niedda", al quale si accede percorrendo una rampa. Carla Lallai si era sdraiata sul parapetto in cemento per rilassarsi al sole.

Nessuno dei suoi amici avrebbe assistito alla caduta. Non vedendola più fra loro, gli amici si sono affacciati oltre il parapetto scorgendo il corpo della ragazza a terra, nel piazzale sottostante, 12 metri più in basso. Hanno chiamato i soccorsi ma per la giovane non c'era più nulla da fare.