Coinquilini litigano per turni di lavoro: uno estrae la pistola

L'uomo è stato trovato anche in possesso di una katana, una sciabola e sostanze stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Un'accesa discurssione sui turni e i giorni di riposo, fino a quando uno dei due ha estratto una pistola per minacciare l'altro. E' successo in un appartamento in zona Navile, a Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato un 47enne pugliese per possesso illegale di armi, minacce e detenzione di stupefacenti.

Colleghi di lavoro e anche coinquilini, nonostante ciò la situazione è degenerata e un operaio di origini senegalesi ha allertato All'uomo è stata sequestrata la pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso obbligatorio, usata per intimidire il coinquilino.

Nella sua stanza hanno poi trovato anche una katana, una sciabola, un paio di manette e alcuni grammi di hashish e di marijuana.