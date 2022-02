Tragedia a Lanciano: un 72enne ucciso in strada, fermato il vicino

La vittima era uscita per recarsi in centro, è stata uccisa con una decina di colpi di pistola

Di: Redazione Sardegna Live

Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni è stato ucciso dal vicino a casa con una decina di colpi di pistola. L'uomo era a piedi e come al solito era uscito per recarsi in centro. Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. La vittima si chiama Francesco De Florio De Grandis, per l’omicidio è stato fermato un uomo, A. P., di circa 60 anni: sarebbe stato trovato ancora con la pistola con cui ha ammazzato il vicino di casa. I due, infatti, vivevano nello stesso palazzo.

L’uomo fermato, che un tempo riparava televisori, soffrirebbe di manie di persecuzione e che sarebbe convinto che la vittima, come pure altri nel quartiere, parlasse male di lui.

Sono stati gli inquilini dei palazzi che si affacciano sulla via a dare l'allarme e a riferire ai carabinieri che avevano visto un uomo che seguiva la vittima armato e che gli ha sparato dietro fino a che non l'ha colpito e non lo ha visto accasciarsi a terra.

Sul posto, su cui è arrivato anche il pm Serena Rossi, della Procura di Lanciano, sono stati rinvenuti numerosi bossoli. "Questa mattina mia madre mi ha telefonato gridando: 'Hanno sparato, hanno sparato! Non ho ben capito che cosa fosse accaduto ma sono corso a casa dei miei. Lì, per strada c'era mio padre morto. E mia madre urlava, di dolore, dalla finestra. Lo hanno ucciso sparandogli contro una decina di colpi, fino a che non è stramazzato a terra, sull'asfalto. Mio padre era un uomo tranquillo, pensionato, ex imbianchino, con l'hobby della pittura e della cartapesta. Non aveva conti in sospeso con nessuno. Probabilmente chi ha sparato lo ha fatto a caso, ci poteva capitare chiunque".

Così all'Adnkronos Carmine De Florio De Grandis, figlio della vittima.