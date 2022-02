Muore a Lanciano dopo terza dose vaccino: aperta inchiesta

Ieri mattina aveva ricevuto la somministrazione, in serata è stato trovato privo di vita in ufficio dalla moglie

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Un noto imprenditore di Lanciano, titolare di un'azienda nel settore gomme, è stato trovato senza vita, dalla moglie, nel proprio ufficio. E' successo ieri sera.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato indagini. L'uomo, 60 anni, ieri mattina aveva ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid.

La salma è stata portata all'obitorio di Chieti per l'autopsia, per accertare le cause del decesso. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.