Femminicidio a Zeddiani, Pais: "Necessario educare i giovani"

Pais: "Altra vittima innocente paga con la vita il frutto di una violenza sempre più frequente fra mura domestiche"

Di: Redazione Sardegna Live

Profondo cordoglio è stato espresso questa mattina dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, anche a nome dell’Assemblea, per la morte della donna di Zeddiani, uccisa nella sua abitazione nel centro del paese.

“Un’altra vittima innocente paga con la vita il frutto di una violenza che sempre più spesso viene generata tra le mura domestiche. E’ ora di dire basta, per combattere i femminicidi è necessario anche puntare sull’educazione dei più giovani. Aiutiamo le nuove generazioni a capire meglio il significato di “rispetto” nei confronti del prossimo in generale e soprattutto fra i generi”.

In attesa che la giustizia faccia piena luce su questo ennesimo episodio di femminicidio il Presidente Pais auspica che per i femminicidi non possano esistere pentimenti: “Uccidere una donna - ha concluso il Presidente Pais - è una violenza inaudita che non merita mai attenuanti o giustificazioni”.