In treno senza green pass si barrica in bagno per evitare controlli: denunciato

Dopo diversi minuti di trattative è stato convinto ad abbandonare il mezzo pubblico

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, un uomo si è reso protagonista di un singolare stratagemma per far sì che non venisse scoperto senza green pass, ma il tentativo non è andato a buon fine.

E' successo a Roma, quando i carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un addetto alla protezione aziendale dello scalo ferroviario della capitale nei pressi di un binario, dove era in partenza un treno regionale per Scauri.

A bordo una persona che si era barricata nel bagno, al fine di sottrarsi al controllo del personale. Dopo diversi minuti di trattative, il 47enne romano ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dal treno, partito con una decina di minuti di ritardo.

L’uomo, oltre che di certificato verde privo anche di biglietto , è stato quindi sanzionato per il mancato possesso del green pass e denunciato per interruzione di un pubblico servizio.