In casa 6 chili di marijuana per 60mila euro, 2 arresti a Cagliari

La droga, divisa in 10 sacchi, è stata sequestrata dalla Squadra Mobile

Di: Redazione Sardegna Live

Due arresti e 6 chili di marijuana del valore di 60mila euro sequestrati: è il risultato della nuova operazione antidroga condotta dai 'Falchi' della squadra mobile di Cagliari. In manette sono finiti un 38enne e un 40enne.

Il blitz è scattato ieri mattina in una abitazione in via Castelli, i poliziotti da tempo tenevano sotto controllo il 38enne perché sospettato di spacciare. Ieri hanno scoperto che aveva appena ricevuto un grosso carico di droga, che stava nascondendo a casa del 40enne.

L'abitazione è stata perquisita e sono stati recuperati 10 sacchi sottovuoto con all'interno i sei chili di marijuana. I due sono stati arrestati e adesso si trovano in carcere a Uta; sono in corso le indagini da parte della squadra mobile per risalire ai fornitori della droga.