Morto per un selfie, 20enne precipita dal tetto della sua ex scuola

Il giovane era ricoverato, le sue condizioni di salute sono immediatamente apparse gravi

Di: Redazione Sardegna Live

È morto il 20enne di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, caduto dalla tettoia della scala antincendio della sua ex scuola, l'istituto "Gobetti Volta".

Le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente molto gravi quando è stato ricoverato in ospedale subito dopo la caduta. Il giovane e un suo amico avrebbero scavalcato la notte tra il 22 e il 23 gennaio il cancello di ingresso della struttura, probabilmente per scattarsi un selfie.

L'amico è stato interrogato dai Carabinieri.

"Mi ha detto vieni, si va a vedere la scuola dove ho studiato". Una volta arrivati sul posto - riporta La Nazione - hanno scavalcato il cancello d'ingresso.

"C’è una specie di muretto da saltare per arrivare alla piattaforma calpestabile della scala in metallo - ha detto ancora -, il tutto coperto da una tettoia in lamiera. Io nel buio ad un certo punto non l'ho più visto, l’ho chiamato forte, più volte, sono sceso giù a rotta di collo e l’ho trovato disteso".