Perdono controllo dell'auto e finiscono in scarpata: morti tre giovani

Due sono morti sul colpo, uno è deceduto in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte tre giovani sono morti a seguito di un grave incidente stradale, avvenuto sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pisticci, i Vigili del Fuoco e il 118.

Da una prima ricostruzione, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo della vettura, una Mini Cooper, invadendo l'altra corsia e scontrandosi con un'altra auto. La macchina, finita poi in una scarpata per una decina di metri, si è ribaltata.

Due dei giovani sono morti sul colpo, mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Feriti, ma non in modo grave, gli occupanti dell'altra auto, che hanno tra i 20 e i 30 anni. I ragazzi morti erano originari di Pisticci.