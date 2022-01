Blitz antidroga dei carabinieri: arresti e sequestri a Pula

Numerose le perquisizioni, si cercano piantagioni di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Da diverse ore è in corso nella zona di Pula, Città Metropolitana di Cagliari, una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Cagliari con la collaborazione della Stazioni locali e del Nucleo elicotteri di Elmas. Sono in corso perquisizioni e verifiche anche in zone di campagna alla ricerca di piantagioni di marijuana.

L'operazione non è ancora conclusa, ma da quanto si apprende ci sarebbero arresti, denunce e sequestri di sostanze stupefacenti.