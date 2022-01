Due arresti a Quartu Sant’Elena per un vecchio furto a Maracalagonis

Un 35enne e un 49enne in manette, l’episodio risale al 2021

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Quartu Sant'Elena i carabinieri della locale stazione, hanno rintracciato e arrestato un trentacinquenne del luogo, celibe, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso nella giornata precedente dal Tribunale di Cagliari, dovendo il giovane espiare una pena di anni 2, mesi 7 e giorni 28 per un furto commesso nell'anno 2021 a Maracalagonis.

Al termine della redazione degli atti relativi all’esecuzione della misura restrittiva della libertà personale, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Qualche ora dopo, allo stesso provvedimento e per lo stesso furto, è stato sottoposto un quarantanovenne di Quartu anch’egli rintracciato dai carabinieri in città.