Cagliari. Con l'auto travolge uno scooter, accusato di omicidio stradale il 41enne di Sinnai

È accusato di omicidio stradale il 41enne che questa mattina guidava il Suv Ford che ha travolto lo scooterone Honda con in sella il militare Massimo Mastromarino, 57 anni di Monserrato

Di: Redazione Sardegna Live

Dipendente civile dell'Esercito in servizio alla caserma Attilio Mereu il militare è morto sul colpo. Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Guido Calzia, hanno sequestrato sia la Ford che la due ruote.

L'incidente è avvenuto alle 7:40 in via Salvatore Ferrara nel quartiere Sant'Elia. Mastromarino in sella alla moto stava percorrendo via Ferrara per recarsi al lavoro presso la caserma Attilio Mereu, quando si è trovato davanti il Suv che percorreva la strada contromano.

L'impatto è stato violentissimo, i due mezzi si sono scontrati frontalmente e il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote, dopo un volo di circa 3 metri è finito sull'asfalto, morendo sul colpo.