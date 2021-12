Cagliari. Tratta di persone, immigrazione clandestina e schiavitù, due arresti

Arrestati due cittadini nigeriani di trent'anni

Di: Redazione Sardegna Live

Le pene: 12 anni per il reato di riduzione in schiavitù e 7 anni e tre mesi per tratta di persone e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono le condanne in via definitiva, risalenti a fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016, che hanno portato all'arresto di due cittadini nigeriani di trent'anni.

L'operazione è stata condotta dalla Seconda Sezione della Squadra Mobile di Cagliari. I fatti erano emersi nel corso di una indagine condotta dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della locale Dda, conclusa nel giugno 2017 con il fermo di 13 persone.

Il primo straniero è stato trovato nel suo domicilio a Maracalagonis ed è stato trasferito alla casa circondariale di Uta. Il secondo è stato rintracciato a Perugia, con la collaborazione della Mobile del capoluogo umbro.