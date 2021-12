Cagliari. Compra 60 grammi di droga sintetica online, arrestato un 50enne

L’impiegato è stato sorpreso al momento del ritiro

Di: Redazione Sardegna Live

Trovato in possesso di 60 grammi di "catinone", potente droga sintetica molto diffusa nel nord Europa e negli Stati Uniti, acquistata on line. Per questo è stato arrestato dalla polizia un impiegato di 50 anni di Cagliari.

Da alcuni giorni l'uomo veniva monitorato dagli agenti della Sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile. Il fermo è scattato al momento della consegna del plico da parte di un corriere espresso.

L'operazione rientra nelle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio delle cosiddette N.S.P (nuove sostanze psicoattive), droghe ad elevata pericolosità che si stanno diffondendo soprattutto tra i giovani. Il 50enne è stato messo ai domiciliari su ordine del pm: sarà giudicato con rito direttissimo.