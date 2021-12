Carloforte. Travolta e uccisa mentre fa jogging: arrestato 31enne

É accusato di omicidio stradale e omissione soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

È stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Uta il 31enne indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, per aver travolto con la propria auto Emanuela Mura, 41 anni, mentre faceva jogging vicino al cimitero di Carloforte il 28 novembre scorso. Il provvedimento è stato firmato dal Gip di Cagliari ed eseguito dai Carabinieri.

L'incidente risale alla mattina del 28 novembre, il giovane cameriere stava facendo rientro a casa e travolse con la sua Fiat Punto la donna, senza fermarsi a soccorrerla. Il 31enne si presentò alcune ore dopo in caserma dai Carabinieri per costituirsi. Da allora ha sempre dichiarato di non ricordare bene l'accaduto.