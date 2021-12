Donna no vax ricoverata per Covid rifiuta cure dei medici e muore in ospedale

Secondo i medici se curata si sarebbe potuta salvare

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 59 anni è morta in ospedale a Livorno dopo essere stata ricoverata per Covid. Non era vaccinata e ha rifiutato le cure dei medici. Letizia Perna, agente immobiliare molto conosciuta in provincia per la sua attività, che svolgeva principalmente tra Cecina, Rosignano e Castiglioncello, si è spenta ieri.

No vax convinta, secondo quanto appreso durante il suo ricovero avrebbe rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai sanitari, fino al decesso. Era stata ricoverata all'ospedale livornese una ventina di giorni fa.

Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina, il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al reparto Covid del nosocomio, poi a malattie infettive, dove ieri è deceduta.

“Non voglio essere intubata”, avrebbe detto ripetutamente ai dottori. Se curata, sostengono i medici, avrebbero potuto salvarle la vita.