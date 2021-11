Ricettazione, spaccio ed evasione. Interventi dei carabinieri nel Cagliaritano

Furti, detenzione di droga e violazione degli arresti domiciliari. Gli interventi dei Carabinieri in questi due giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, dichiarano di aver denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Cagliari, un 48enne di Maracalagonis, agricoltore. L’uomo avrebbe ricevuto una perquisizione nella sua abitazione a seguito della quale i Carabinieri avrebbero rinvenuto 230 irrigatori micro-pioggia che sarebbero stati rubati la scorsa notte da un altro agricoltore quartese nella località “Is Amostus”. Il materiale rinvenuto sarebbe stato riconsegnato a quel che viene identificato, dalle autorità, come legittimo proprietario.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Stazione di Sinnai durante un servizio di controllo del territorio, affermano di aver eseguito una perquisizione a un operaio 41enne del luogo, trovandolo in possesso di 0,50 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente sarebbe stata sequestrata mentre l’uomo verrà segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Cagliari.

Sempre nella giornata del 18 novembre, i Carabinieri della Stazione di Villamar durante un servizio di controllo del territorio dichiarano di aver eseguito una perquisizione personale a un 23enne del luogo, disoccupato. Parrebbe che il giovane fosse in possesso di 2 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente sarebbe stata sequestrata mentre il ragazzo verrà anch’esso segnalato alla Prefettura di Cagliari.

Nella notte del 19 novembre, invece, i Carabinieri della Stazione di Monserrato avrebbero denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di evasione, un 19enne residente a Monserrato, disoccupato, il quale, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non era presente nella sua dimora al momento del controllo delle autorità.