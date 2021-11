Maltempo in Sardegna. Casellati: "Vicinanza a tutta l'Isola"

Le parole della presidente del Senato. Nel frattempo a Cagliari chiudono anche parchi, musei e biblioteche per limitare la circolazione

Di: Giammaria Lavena

"Un pensiero di vicinanza alla Sardegna per il violento nubifragio che ha causato una vittima e gravi disagi". Così su Twitter la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E ringrazia "Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco che come sempre stanno lavorando incessantemente per aiutare la popolazione.

Il maltempo che ha colpito l'Isola si è abbattuto principalmente nel Cagliaritano, creando gravi disagi e costringendo i Vigili del Fuoco a decine di interventi. Per tale motivo il sindaco Paolo Truzzu ha disposto non solo la chiusura di tutte le scuole, ma anche di parchi, impianti sportivi, musei, biblioteche e asili nido.

"Il tutto - si legge in una nota del Comune - per limitare la circolazione nelle strade ed i pericoli conseguenti, per l'intera giornata del 15. Sino a domani notte vigerà l'allerta meteo arancione.