Tortolì: in arresto due fratelli per possesso di droga ai fini di spaccio

A seguito di un’indagine investigativa nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, la polizia di Nuoro ha perquisito le abitazioni dei due ogliastrini.

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Tortolì hanno arrestato i fratelli M.M. di 44 anni e M.L. di 53 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacenti. I due, residenti a Tortoli, hanno alle spalle altri precedenti per droga. Nell’operazione, come riferito dalla Polizia, sono stati sorpresi in possesso di cocaina, marijuana, hashish ed eroina.

I due fratelli abitavano in una palazzina, posta al centro della cittadina, da un po’ di tempo divenuta oggetto di attenzione delle forze dell’ordine per movimenti e traffici sospetti.

Nello specifico, i poliziotti hanno proceduto al controllo, insieme alle unità cinofile della Questura di Oristano, negli appartamenti dei due sospettati dove, hanno spiegato gli investigatori, è stata trovata la droga, due bilancini di precisione e tutto “l’armamentario” per il confezionamento e lo spaccio delle sostanze. Inoltre, sono stati trovati circa 2900 euro in banconote di diverso taglio, che potrebbero essere riconducibili all’attività illecita dei due arrestati.

M.L. dovrà, oltretutto, rispondere dell’accusa di detenzione di materiale esplosivo, perché in un punto adiacente alla sua abitazione, i poliziotti hanno trovato un oggetto confezionato con 60 grammi di polvere nera. Per l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento presso il carcere di Lanusei.

Mentre, M.M. è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa dell’udienza di convalida.