Uccide le figlie e fugge da casa d'accoglienza: le avrebbe soffocate

Proseguono le ricerche della donna. Le bimbe potrebbero essere state uccise con un cuscino

Di: Giammaria Lavena

Sono morte per soffocamento le due sorelline di 11 e 3 anni trovate senza vita ieri mattina nella casa d'accoglienza di Porto San Pancrazio, a Verona. E' quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, al termine dell'autopsia.

L'indiziata numero uno per il duplice delitto è la mamma, fuggita proprio dalla struttura e della quale ancora non si hanno notizie. Potrebbero essere state uccise con un cuscino, anche se nella stanza non sarebbe stato trovato nulla fuori posto.

Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dal medico legale, come gli esami tossicologici, ma il pm Federica Ormanni darà il nulla osta per la sepoltura. Il fascicolo per omicidio è aperto a carico di ignoti.